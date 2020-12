Tennis: è morto a 84 anni Alejandro Alex Olmedo, vincitore di Wibledon nel 1959

Un lutto questa mattina ha sconvolto il mondo del tennis. Si è spento all’età di 84 anni Alejandro Olmedo, detto Alex. Soprannominato “El Jefe”, nacque nel 1936 ad Arequipa, in Perù, ma si laureò negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio della University of Southern California, naturalizzandosi così statunitense.

A cavallo degli anni 60 le sue stagioni d’oro. Nel 1959 fu strepitoso aggiudicandosi sia gli Australian Open che Wimbledon, e perdendo in finale gli US Open. Nel 1958 con gli USA invece colse il successo nella Coppa Davis.

Foto: Lapresse