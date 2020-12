Tennis: Australian Open al via l’8 febbraio 2021? I dettagli dell’ultima proposta ai giocatori

Manca ormai solo l’ufficialità, ma con ogni probabilità sarà lunedì 8 febbraio la giornata inaugurale degli Australian Open 2021 di tennis. Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati da L’Equipe, Tennis Australia avrebbe infatti inviato ai giocatori una nota con tutte le indicazioni da seguire per poter partecipare regolarmente al primo Grand Slam della nuova stagione. La proposta di Craig Tiley, CEO dell’organizzazione responsabile del torneo, prevede l’arrivo degli atleti in Australia tra il 15 ed il 17 gennaio 2021 prima di trascorrere un periodo di due settimane in quarantena (da trascorrere negli hotel ufficiali della manifestazione) che si concluderà alla fine del mese.

La notizia più importante è legata però alle modalità della quarantena, infatti i giocatori avranno la possibilità di allenarsi rispettando alcune limitazioni. Ogni tennista potrà lasciare l’hotel per un massimo di cinque ore al giorno: due per gli allenamenti in campo (con un solo partner e l’allenatore nella prima settimana), due per andare in palestra e una per i pasti. La bolla sarà dunque ristretta a Melbourne Park e all’Albert Reserve Tennis Centre. I tamponi verranno effettuati il primo, il terzo, il settimo, il decimo ed infine l’ultimo giorno di quarantena. Al termine della quarantena, quindi il 1° febbraio, cominceranno i tabelloni di qualificazione, mentre dall’8 al 21 si disputeranno i main draw dello slam aussie. Il montepremi della manifestazione, nonostante tutto, dovrebbe rimanere invariato attorno ai 71 milioni di dollari.

Foto: Lapresse