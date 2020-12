Tennis, altro allenamento “italiano” per Stan Wawrinka. Lo svizzero in campo con Matteo Berrettini

Dopo Jannik Sinner, Stan Wawrinka continua ad allenarsi in vista della prossima stagione con i tennisti italiani. Lo svizzero è sceso in campo quest’oggi insieme a Matteo Berrettini, allenandosi insieme al romano in quel di Montecarlo all’aperto sul cemento.

Un allenamento che lo svizzero ha voluto mostrare a tutti i suoi follower su Instagram, dedicando un post ed un ringraziamento allo stesso Berrettini: “Allenarsi all’aperto a dicembre…. Che sensazione! Non c’è niente di meglio! Grazie Matteo Berrettini”.

IL POST DI STAN WAWRINKA

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka85)

Foto: LaPresse