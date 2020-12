Tadej Pogacar si allena nello sci di fondo: quasi 24 km a Rogla, mirino sul Tour de France

Tadej Pogacar è instancabile anche durante questi pochi giorni di riposo che si è concesso durante le festività natalizie. Il vincitore dell’ultimo Tour de France sta già pensando alla prossima stagione e non può restare troppo tempo con le gambe sotto al tavolo, proprio per questo motivo ha deciso di allenarsi duramente anche in occasione di Santo Stefano. Lo sloveno, però, non si è cimentato in una consueta sessione in bicicletta o in una tradizionale corsetta, ma ha invece deciso di inforcare gli sci e di prodigarsi in un esigente allenamento nello sci di fondo.

Il 22enne ha affrontato un anello molto impegnativo nei dintorni di Rogla, nel suo Paese natale. L’alfiere della UAE Emirates ha coperto 23,6 km in due ore e ventisei secondi, come si evince dal suo profilo su Strava. Il tracciato presentava diverse difficoltà altimetriche, la punta massima era a 1503 metri s.l.m. all’altezza del 16mo chilometro, dopo una salita al 6,1%. Il programma di gare del 2021 di Tadej Pogacar deve ancora essere definito, ma quasi sicuramente si presenterà alla Grande Boucle per cercare di difendere la maglia gialla conquistata lo scorso anno dopo la grandiosa rimonta operata nella cronometro conclusiva nei confronti del connazionale Primoz Roglic.

Foto: Lapresse