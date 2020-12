Fabio Aru si rimette in gioco a quasi quattro mesi di distanza dal ritiro al Tour de France. Il Cavaliere dei Quattro Mori, che dal 1° gennaio 2021 sarà un corridore della Qhubeka Assos dopo tre anni estremamente difficili alla UAE Emirates, parteciperà infatti al Cross Ancona Le Velò, quarta tappa dell’Adriatico Tour di ciclocross. Domenica 27 dicembre il sardo si metterà nuovamente il dorsale per gareggiare (gli organizzatori dell’evento gli hanno conferito l’onore del sempre prestigioso numero 1) e tornerà a quello che è stato il suo primo amore a livello ciclistico: è proprio nel cross che il 30enne si è preso le sue prime soddisfazioni e ha indossato anche la maglia azzurra a livello internazionale in competizioni giovanili, prima di passare alla strada.

Due volte sul podio al Giro d’Italia, quinto al Tour de France 2017 dopo aver indossato la maglia gialla, Fabio Aru è reduce da un periodo ricco di infortuni, problemi fisici e di pochi risultati. Il suo desiderio è quello di rilanciarsi e di tornare ai fasti di un tempo, per questo motivo ha firmato con la Qhubeka Assos (ex NTT, squadra World Tour) e ha programmato un mini-calendario di tre cross a cavallo dei due anni (lo rivedremo anche il 29 dicember in Veneto e il 3 gennaio in un evento da definire).

Si tratta di una prova di campionato regionale FCI Marche, con l’assegnazione di punti top class (in vista dei Campionati Italiani a Lecce, 8-10 gennaio 2021). Si gareggerà all’interno dell’area verde esterna allo Stadio del Conero, su un tracciato di 2800 metri che sa sa coniugare al meglio tecnica e spettacolo tra sterrato, lievi contropendenze, pochissimo asfalto e con l’aggiunta delle scalinate. Quali saranno gli avversari principali di Fabio Aru? Il più temibile è indubbiamente Gioele Bertolini, Campione Italiano di ciclocross nel 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019 e, inoltre, più volte azzurro di mountain bike (oro nella staffetta mista agli Europei 2017).

Assente Jakob Dorigoni (vincitore di due prove e leader della classifica generale), attenzione ad Antonio Folcarelli (secondo nella seconda tappa). Vedremo all’opera anche Philippe Mancinelli e Gabriele Torcianti (secondo e terzo alla vigilia di Natale a Sant’Egidio alla Vibrata). Samuele Leone, Stefano Capponi, Stefano Sala, Luca Urbino, Luca Cibrario, Lorenzo Cionna, Luca De Nicola, Pietro Pavoni sono gli altri uomini in grado di dire la loro in questa uscita post-natalizia.

Foto: Lapresse