Superprestige ciclocross 2020-2021, Tom Pidcock: “Ogni volta che gareggio mi sento sempre più forte”

Tom Pidcock oggi ha raccolto la prima grande vittoria della sua carriera, nel ciclocross, nella tappa di Gavere di Superprestige 2020-2021. Il giovane fuoriclasse britannico, vicecampione del Mondo in carica della disciplina, nonché re dell’ultimo Giro d’Italia U23 e iridato U23 del cross country, è riuscito a battere nientemeno che sua maestà Mathieu van der Poel. Negli incontri precedenti tra i due, in tutto trentuno, Pidcock era arrivato alle spalle del neerlandese in trenta occasioni.



A fine gara, Pidcock ha commentato la sua favolosa prestazione. Queste le sue parole: “Non so davvero cosa dire. Mi sento sempre più forte ogni volta che attacco il numero alla schiena. Negli ultimi anni ho lavorato molto sulla partenza, così da non dover rimontare molti avversari nel primo giro e poter arrivare più fresco al finale. Questo, oggi, mi è servito davvero tanto. Non mi aspettavo di staccare van der Poel in quel punto, mi sentivo più sicuro nella seconda parte del tracciato, quella più tecnica. Ora non vedo l’ora di gareggiare a Namur la prossima settimana. Mi sono preparato appositamente per quella gara“.

