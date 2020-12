SuperG St. Moritz, orari, programma e tv Coppa del Mondo sci alpino. La guida del week-end

La Coppa del Mondo femminile si sposta in Svizzera a St.Moritz per due superG consecutivi. Primo appuntamento della stagione per la velocità con due gare molto attese dalla squadra azzurra. Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino si presentano al cancelletto di partenza con grandi ambizioni, considerando che proprio lo scorso anno Goggia e Brignone avevano messo a segno una fantastica doppietta. Non solo le italiane, ma anche le svizzere Corinne Suter, Michelle Gisin e Lara Gut, l’austriaca Nicole Schmidhofer ed anche la leader della classifica generale Petra Vlhova.

Di seguito il programma delle gare di St.Moritz, valevoli per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GARE ST.MORITZ 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

SABATO 5 DICEMBRE

ore 11.30 Super-G

DOMENICA 6 DICEMBRE

ore 11.30 Super-G

GARE ST.MORITZ 2020: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, SkyGo e DAZN.

DIRETTA LIVE su OA Sport.

Foto: LaPresse