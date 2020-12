Sport in tv oggi (venerdì 11 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 11 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio agli sport invernali con la Coppa del Mondo di biathlon (le sprint a Hochfilzen) e i Mondiali di volo per il salto con gli sci. Da non perdere la sfida tra Olimpia Milano e Barcellona nell’Eurolega di basket, poi le prove libere del GP di Abu Dhabi per la F1, qualche partita di calcio e gli Europei di ginnastica artistica maschile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 11 dicembre e il relativo palinsesto tv.

Loading...

Loading...

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1

LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI HOCHFILZEN DALLE 11.30

LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DALLE 14.20

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (11 DICEMBRE): PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 11 DICEMBRE:

05.00 GOLF (European Tour) – DP World Tour Championship (diretta streaming su Golf TV)

09.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Nations Cup a Sigulda (diretta streaming su fil-luge.org)

10.00 GINNASTICA ARTISTICA – Europei, finale all-around juniores (diretta streaming su gymtv.online)

10.00 F1 – GP Abu Dhabi, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

10.15 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Igls (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su ibsf.org)

10.25 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Moguls maschile a Idre Fjall, qualificazioni (nessuna copertura tv/streaming)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Terza prova discesa libera maschile in Val d’Isere (nessuna copertura tv/streaming)

11.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint femminile a Hochfilzen (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Eurovision Sport TV, Sky Go, DAZN)

12.00 PADEL – World Padel Tour (diretta tv su Sky Sport Collection; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

13.10 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Moguls femminile a Idre Fjall, qualificazioni (nessuna copertura tv/streaming)

13.45 SNOOKER – Home Series (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

14.00 F1 – GP Abu Dhabi, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

14.00 BOXE – Cerimonia del peso Joshua vs Pulev: Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO pesi massimi (diretta streaming su DAZN)

14.15 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Igls (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su ibsf.org)

14.20 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint maschile a Hochfilzen (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Eurovision Sport TV, Sky Go, DAZN)

15.00 GOLF FEMMINILE – US Women’s Open (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 20.30; diretta streaming su Sky Go, Now TV e Golf TV)

16.00 SALTO CON GLI SCI – Mondiali di volo a Planica, prima e seconda serie HS240 (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

16.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Catania-Signor Prestito

18.00 BASKET (Eurolega) – Khimki Mosca-CSKA Mosca (diretta streaming su Eurosport Player)

18.15 PALLAMANO FEMMINILE (Europei) – Francia-Russia

18.30 RUGBY (Challenge Cup) – Stade Français-Benetton Treviso (diretta tv su Sky Sport Collection; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

19.00 CALCIO (Serie B) – Venezia-Monza (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Real San Giuseppe-Feldi Eboli (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay)

19.45 SNOOKER – Home Series (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

20.00 BASKET (Eurolega) – Panathinaikos-Zalgiris Kaunas (diretta streaming su Eurosport Player)

20.15 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Bolzano-Steinbach

20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Europei) – Danimarca-Svezia

20.30 BASKET (Eurolega) – Bayern Monaco-Lione Villeurbanne (diretta streaming su Eurosport Player)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Wolfsburg-Eintracht Francoforte

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Italservice Pesaro-Avellino

20.45 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Benevento (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

21.00 BASKET (Eurolega) – Barcellona-Olimpia-Milano (diretta streaming su Eurosport Player)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Leeds-West Ham (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – St. Etienne-Angers (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Valladolid-Osasuna (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Serie B) – Chievo-Reggina (diretta tv su RaiSport e DAZN1; diretta streaming su RaiPlay e su DAZN)

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse