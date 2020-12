Sport in tv oggi (giovedì 10 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 10 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Avvincente giornata di Europa League per il calcio, con gli ultimi incontri della fase a gironi e ben tre squadre italiane impegnate: il Milan incrocerà lo Sparta Praga, la Roma se la dovrà vedere col CSKA Sofia, il Napoli cercherà il passaggio del turno contro la Real Sociedad. Spazio alla Champions League di volley: Perugia contro Tours al maschile, big-match al femminile con Conegliano-Fenerbahce. Poi l’Eurolega di basket, poi snooker, padel e tanto altro ancora, tra cui gli Europei di ginnastica artistica maschile con le qualificazioni seniores.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 10 dicembre e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (10 DICEMBRE): PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE:

05.00 GOLF (European Tour) – DP World Tour Championship (diretta streaming su Golf TV)

08.00 GINNASTICA ARTISTICA – Europei, qualificazioni seniores maschile (diretta streaming su gymtv.online)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Seconda prova discesa libera maschile in Val d’Isere (nessuna copertura tv/streaming)

12.00 PADEL – World Padel Tour (diretta tv su Sky Sport Collection; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

13.45 SNOOKER – Home Nations Series (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go e DAZN)

14.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League, sedicesimi di finale) – Fiorentina-Slavia Praga

15.00 GOLF FEMMINILE – US Women’s Open (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 22.30; diretta streaming su Sky Go, Now TV e Golf TV)

16.00 SALTO CON GLI SCI – Mondiali di volo, qualificazioni (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go e DAZN)

18.15 PALLAMANO FEMMINILE (Europei) – Due partite: Croazia-Romania, Montenegro-Russia

18.55 CALCIO (Europa League) – Napoli-Real Sociedad (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.55 CALCIO (Europa League) – CSKA Sofia-Roma (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.55 CALCIO (Europa League) – Dundalk-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

18.55 CALCIO (Europa League) – Rijeka-AZ Alkmaar (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

19.00 BASKET (Eurolega) – Stella Rossa-Olympiakos (diretta streaming su Eurosport Player)

19.45 SNOOKER – Home Nations Series (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go e DAZN)

20.00 BASKET (Eurolega) – Alba Berlino-Fenerbahce (diretta streaming su Eurosport Player)

20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Europei) – Due partite: Francia-Spagna, Olanda-Norvegia

20.30 VOLLEY (Champions League) – Perugia-Tours (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Conegliano-Fenerbahce (diretta tv su RaiSport e su Sky Sport Collection; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go e Now TV)

21.00 BASKET (Eurolega) – Baskonia-Maccabi Tel Aviv (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go e DAZN)

21.00 BASKET (Eurolega) – Due partite: Real Madrid-Zenit San Pietroburgo, Valencia-Anadolu Efes (diretta streaming su Eurosport Player)

21.00 CALCIO (Europa League) – Sparta Praga-Milan (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

21.00 CALCIO (Europa League) – Tottenham-Anversa (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

21.00 CALCIO (Europa League) – Celtic Glasgow-Lille (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

21.00 CALCIO (Europa League) – Wolfsberger-Feyenood (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

23.15 CALCIO (Copa Sudamericana, andata quarti di finale) – Lanus-Independiente (diretta streaming su DAZN)

