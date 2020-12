Sorteggio Europa League oggi: orario, tv, programma, streaming. Le possibili avversarie delle italiane

Oggi, lunedì 14 dicembre, alle ore 13.00, nel Quartier Generale UEFA a Nyon (Svizzera) andrà in scena il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League 2020-2021. 24 squadre (12 vincitrici e 12 seconde classificate), più otto squadre provenienti dalla UEFA Champions League, dopo essere arrivate terze nei rispettivi gironi (quattro squadre di queste con i risultati migliori sono designate come teste di serie insieme ai vincitori della UEFA Europa League), prenderanno a parte alla fase a eliminazione diretta.

LE SQUADRE PRESENTI AL SORTEGGIO

Teste di serie

Loading...

Loading...

AC Milan (ITA, prima Gruppo H)

Arsenal (ENG, B)

Ajax (NED*)

Club Brugge (BEL*)

Dinamo Zagreb (CRO, K)

Hoffenheim (GER, L)

Leicester (ENG, G)

Leverkusen (GER, C)

Manchester United (ENG*)

Napoli (ITA,F)

PSV Eindhoven (NED, E)

Rangers (SCO, D)

Roma (ITA, A)

Shakhtar Donetsk (UKR*)

Tottenham (ENG, J)

Villarreal (ESP, I)

Non teste di serie

Antwerp (BEL, seconda Gruppo J)

Benfica (POR, D)

Braga (POR, G)

Crvena zvezda (SRB, L)

Dynamo Kyiv (UKR)*

Granada (ESP, E)

Krasnodar (RUS)*

LOSC Lille (FRA, H)

Maccabi Tel-Aviv (ISR, I)

Molde (NOR, B)

Olympiacos (GRE)*

Real Sociedad (ESP, F)

Salzburg (AUT)*

Slavia Praha (CZE, C)

Wolfsberg (AUT, K)

Young Boys (SUI, A)

*Trasferita dalla UEFA Champions League

IL FUNZIONAMENTO DEL SORTEGGIO DEI SEDICESIMI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE 2021

Le squadre teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa.

Nessuna squadra può affrontare un club dello stesso girone di UEFA Europa League o della stessa federazione nazionale.

Ulteriori restrizioni saranno confermate prima del sorteggio.

IL CALENDARIO DEI SEDICESIMI DI FINALE

Le gare di andata dei sedicesimi sono in programma per giovedì 18 febbraio, con le gare di ritorno in programma il 25 febbraio. Gli orari di inizio sono divisi tra le 18:55 CET e le 21:00 CET, come nella fase a gironi. Il sorteggio degli ottavi si terrà il 26 febbraio.

IL PROGRAMMA DEL SORTEGGIO DEI SEDICESIMI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE 2021

Lunedì 14 dicembre, alle ore 13.00, nel Quartier Generale UEFA a Nyon (Svizzera) andrà in scena il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League 2020-2021. La diretta televisiva sarà curata dai canali Sky Sport, live streaming su Sky Go e su Now Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Lunedì 14 dicembre

ore 13.00 Sorteggio Sedicesimi di finale di Europa League 2021

Roma, Milan e Napoli si sono qualificate ai sedicesimi di finale dell’Europa League 2020-2021 di calcio: le tre formazioni italiane hanno vinto il loro girone e saranno testa di serie in sede di sorteggio, ed affronteranno una squadra che ha chiuso al secondo posto il raggruppamento nel corso della prima fase o una delle quattro peggiori retrocesse dalla Champions League. Non potranno esserci incroci tra squadre dello stesso Paese e tra formazioni che si sono affrontate nei gironi. Per le tre italiane potrebbe essere ottimale un incrocio con il Molde, mentre sarebbe più duro un accoppiamento con il Benfica.

POSSIBILI AVVERSARIE ROMA AI SEDICESIMI

Molde

Slavia Praga

Benfica

Granada

Real Sociedad

Braga

Lille

Maccabi Tel Aviv

Anversa

Wolfsberger

Stella Rossa

Salisburgo

Olympiacos

Krasnodar

Dynamo Kiev

POSSIBILI AVVERSARIE MILAN AI SEDICESIMI

Young Boys

Molde

Slavia Praga

Benfica

Granada

Real Sociedad

Braga

Maccabi Tel Aviv

Anversa

Wolfsberger

Stella Rossa

Salisburgo

Olympiacos

Krasnodar

Dynamo Kiev

POSSIBILI AVVERSARIE NAPOLI AI SEDICESIMI

Young Boys

Molde

Slavia Praga

Benfica

Granada

Braga

Lille

Maccabi Tel Aviv

Anversa

Wolfsberger

Stella Rossa

Salisburgo

Olympiacos

Krasnodar

Dynamo Kiev

Foto: LaPresse