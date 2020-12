Sorteggio Champions League: le possibili avversarie dell’Atalanta agli ottavi. Quante big nell’urna!

L’Atalanta si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2020-2021 di calcio grazie alla bella vittoria per 1-0 ottenuta sul campo dell’Ajax. Alla Dea bastava pareggiare contro la formazione olandese ad Amsterdam, ma i ragazzi di coach Gasperini non si sono accontentati e all’85mo minuto sono riusciti a trovare la via della porta: assist di Freuler per Muriel, il quale ha insaccato il gol del successo. Gli orobici hanno così chiuso il gruppo D con 11 punti, subito alle spalle del Liverpool (13) e davanti ad Ajax (7) e Midtjylland (2). Gomez e compagni hanno collezionato 3 vittorie (tra cui quella di lusso ad Anfield contro il Liverpool), 2 pareggi e 1 sconfita (quella contro i Reds in casa).

L’Atalanta ha così staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea e per la seconda stagione consecutiva è tra le 16 grandi d’Europa. Nella passata edizione si spinse fino ai quarti di finale, venendo eliminata dal PSG soltanto nei minuti conclusivi. Il sogno è quello di ripetere quella cavalcata e magari spingersi oltre, anche se sarà molto difficile viste le corazzate present nel torneo. L’Atalanta affronterà infatti una testa di serie negli ottavi di finale e le possibili avversarie sono tutte tostissime. Diamo uno sguardo a quali squadre troverà la Dea nell’urna di Nyon e chi potrà affrontare nel primo turno a eliminazione diretta, previsto in andata e ritorno tra metà febbraio e metà marzo.

I tedeschi del Bayern Monaco (primi nel gruppo A), gli inglesi del Manchester City (vittoriosi nel gruppo C) e del Chelsea (trionfatori del girone E), i tedeschi del Borussia Dortmund (al comando nel gruppo F davanti alla Lazio) e i francesi del PSG (gruppo H). L’unica possibile rivale ancora ignota è quella proveniente del gruppo B: sarà una tra Borussia Moenchengladbach, Shakhtar Donetsk e Real Madrid. Quelle elencate sono tutte squadre fortissime (forse soltanto quelle del gruppo B sono sulla carta più semplici, Real Madrid escluso). Di seguito tutte le possibile avversare dell’Atalanta agli ottavi di finale della Champions League. Il sorteggio si svolgerà lunedì 14 dicembre (ore 12.00).

POSSIBILI AVVERSARIE ATALANTA OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE:

Bayern Monaco

Borussia Moenchengladbach/Shakhtar Donetsk/Real Madrid

Manchester City

Chelsea

Borussia Dortmund

PSG

Foto: Lapresse