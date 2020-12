La stagione degli sport invernali è già iniziata e, con le prime settimane del 2021, entrerà nel vivo. C’è però una disciplina che per i problemi legati al Covid-19 è stata molto più penalizzata delle altre. È una specialità nella quale l’Italia eccelle e, in generale, una delle più spettacolari a livello televisivo: si tratta dello snowboardcross.

Al momento il calendario è una vera e propria incognita. Si sarebbe dovuto prendere il via in quel di Cervinia a metà dicembre, ma la tappa italiana è stata depennata dall’elenco. Il ritorno alle gare, quindi, si dovrebbe spostare a Montafon, in Austria, nel weekend del 14-16 gennaio. Poi altre polemiche per la frazione di Bergamo, che è stata cancellata e spostata in Valmalenco, il 23 gennaio.

Dopodiché, invece, il calendario prosegue nelle cancellazioni. Sono saltati, infatti, gli appuntamenti di St. Lary (Francia) del 29-31 gennaio, quello di Feldberg (Germania) del 5-7 febbraio e, anche, quello di Dolni Morava (Repubblica Ceca) del 12-14 febbraio. Al momento rimane fissata la data di Veysonnaz (Svizzera) del 20 marzo, per un calendario che, quindi, non propone che tre tappe in totale sulle 7 previste.

L’Italia può presentare una stella assoluta della disciplina, Michela Moioli, detentrice della sfera di cristallo e del titolo olimpico. Per la lombarda e per tutti i suoi colleghi sarà difficilissimo trovare stimoli in una stagione simile. Il mirino potrebbe essere puntato sui Mondiali, ma, come se non bastasse, la manifestazione iridata programmata a Zhangjiakou dal 18 al 28 febbraio, è stata a sua volta cancellata e, per il momento, non appare nemmeno semplice trovare una soluzione alternativa per ricollocarla.

