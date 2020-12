Snowboard, le favorite per la Coppa del Mondo di parallelo. Ester Ledecka ‘distratta’ dallo sci alpino

Comincia dall’Italia (in principio la prima tappa doveva essere a Bannoye, in Russia, ma è stata spostata a causa delle varie complicazioni legate al Covid-19), prima in quel di Cortina d’Ampezzo e poi in quel di Carezza, la Coppa del Mondo di snowboard parallelo 2020-2021. Andiamo a scoprire chi saranno le favorite per la sfera di cristallo a livello femminile.

Il primo nome sulla lista non può che essere quello di Ester Ledecka. Un fenomeno assoluto delle discipline invernali, entrata nella storia per esser riuscita ad aggiudicarsi in quel di PyeongChang due ori olimpici in due specialità diverse (snowboard e sci alpino). Proprio il fatto che sarà distratta dal più importante Circo Bianco potrebbe, com’è accaduto l’anno scorso, toglierle interesse nei confronti della tavola. Da capire il calendario come sarà architettato: sarà lei a decidere ovviamente se preferire lo sci o lo snowboard, per l’esordio dovrebbe in ogni caso esserci. Quando sarà al via dal cancelletto di partenza, difficilmente ci sarà possibilità di batterla.

Ad approfittare dell’assenza del fenomeno della Repubblica Ceca nella passata stagione è stata la teutonica Ramona Theresia Hofmeister. La 24enne è esplosa definitivamente portandosi a casa, oltre alla sfera di cristallo generale e a quella di PGS, anche sei successi. Senza Ledecka sarà lei la donna da battere. Proveranno a fronteggiare le due grandi favorite le due elvetiche Ladina Jenny e, soprattutto, Julie Zogg (seconda in classifica e vincitrice della coppetta di PSL), oltre all’altra teutonica Selina Jörg e all’austriaca Daniela Ulbing.

Foto: yakub88 / Shutterstock.com