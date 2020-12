Snowboard, Coppa del Mondo Cortina d’Ampezzo 2020: programma, orari, tv, streaming. Data e calendario

Finalmente si comincia. Un calendario che è stato scritto e riscritto in corso d’opera, con ancora tante tappe che purtroppo verranno spostate o cancellate per i problemi che stanno sconvolgendo il mondo dello sport. Sabato però ci sarà l’esordio per la Coppa del Mondo di snowboard con la prima frazione dedicata al parallelo in terra italiana, a Cortina d’Ampezzo. Si parte con il classico PGS nella Perla delle Dolomiti. Andiamo a scoprire il programma e gli orari, oltre a come seguire in TV le sfide.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO PGS SNOWBOARD CORTINA 2020

Sabato 12 dicembre

Ore 13.00 qualificazioni PGS uomini e donne

Ore 17.00 finali PGS

Diretta TV (a seconda della programmazione che verrà decisa) su Eurosport

Diretta streaming su Eurosport Player

Diretta scritta su OA Sport

