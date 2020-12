Slittino, Coppa del Mondo Oberhof 2020: programma, orari, tv, streaming. Date e calendario

Messa in archivio la seconda tappa stagionale, la Coppa del Mondo di slittino 2020-2021 si rimbocca le maniche in vista della terza, che si disputerà nel corso del prossimo weekend sul budello di Oberhof. Dopo quanto visto ad Altenberg, si rimane in Germania, quindi, e gli slittinisti vi resteranno fino all’anno nuovo. Dopo la tappa di Oberhof, infatti, il 19-20 si correrà a Winterberg, prima dell’esordio del 2-3 gennaio 2021 a Schönau am Königssee. Si annuncia un fine settimana quanto mai importante a Oberhof, per capire se le prime due uscite saranno confermate, o meno.

IN TV – Il programma prevede, come sempre, le prove di singolo maschile e femminile, il doppio, e il team relay. Non sono previste gare sprint. La seconda tappa tedesca sarà trasmessa da Eurosport in base al palinsesto, mentre si potrà seguire in diretta live sul sito ufficiale Fil-Luge e sul canale Youtube. In streaming si potrà seguire su Eurosport Player.

PROGRAMMA CDM SLITTINO – OBERHOF 2020

Sabato 12 dicembre

Ore 9.00 prima manche doppio

Ore 10.20 seconda manche doppio

Ore 11.50 prima manche uomini

Ore 13.25 seconda manche uomini

Domenica 13 dicembre

Ore 9.05 prima manche donne

Ore 10.40 seconda manche donne

Ore 12.50 team relay

Foto: Lapresse