Nuovo appuntamento con SpeedOnIce2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della velocità sul ghiaccio.

Ospite in trasmissione, la punta di diamante dello slittino italiano, Dominik Fishnaller. Il ventisettenne altoatesino ora pronto ad affrontare la prossima tappa di Coppa del Mondo, ha sofferto di un’infiammazione all’appendice: “Ora mi sento molto meglio, ogni giorno mi sento meglio, dopo Natale sarò senza dolori. La squadra è cambiata molto – continua – abbiamo lavorato molto in estate sulla fase di partenza, sono arrivate delle forze con conoscenze utili al lavoro della squadra. Siamo andati al pistino di Cesana, abbiamo fatto delle prove e abbiamo cambiato la tecnica: questo ha segnato un passo avanti”.

Ma chi si occupa delle slitte? Dominik confida quanto ogni Paese crei uno slittino particolare con un progetto assolutamente segreto: “Il mio allenatore fa la mia slitta, ma quando dopo la discesa sento qualcosa che non va lo faccio presente e vengono fatte modifiche. In estate si costruiscono slitte in diverse parti di Italia e Germania, tutte le Nazioni creano slitte diverse e sono segrete. Noi abbiamo cambiato scocca, sedile e pattini per i regolamenti. Con i materiali andiamo bene, abbiamo solo difficoltà con il ghiaccio morbido”.

Lo slittinista tricolore, nella sua carriera, ha conquistato tanti podi e vittorie in Coppa del Mondo e soli due millesimi lo hanno separato dalla medaglia olimpica: “Credo che lo scorso anno la squalifica abbia influito a raggiungere il risultato sperato di vincere la Coppa del Mondo. Ma questo mi ha reso ancora più motivato, non mi fermo fino a quando non ottengo i miei obiettivi”. Non è mancata un’osservazione sulla pre-olimpica spostato in autunno e su Pechino 2022: “Ho visto delle immagini della pista che mi aspetta: è bella e lunghissima, perchè dura dai 58 ai 59 secondi, mentre ora il massimo è di 50 secondi. Ha caratteristiche particolari e la struttura è incredibile. Diciamo che, al momento, ho sentito solo cose belle”.

Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A DOMINIK FISHNALLER



Foto: LaPresse