Skeleton, Martins Dukurs e Alexander Tretiakov vincono a pari merito a Igls, il lettone scappa in classifica generale

Martins Dukurs cala il tris e si aggiudica, questa volta a pari merito con Alexander Tretiakov, la terza gara consecutiva di questo primo scorcio di stagione. Il lettone ed il russo hanno quindi vinto il primo appuntamento della tappa di Igls-Innsbruck valevole per la Coppa del Mondo di skeleton 2020-2021. Sullo storico budello austriaco si è disputata la prima gara della doppietta austriaca (si gareggerà anche nel prossimo weekend che anticiperà la sosta natalizia) e ha visto il trionfo a pari merito per i due fuoriclasse con il tempo complessivo di 1:45.52. Martins Dukurs ha fatto segnare 52.90 nella prima discesa e 52.62 nella seconda, mentre Alexander Tretiakov ha realizzato 53.04 e 52.48.

Completa il podio il secondo russo, Nikita Tregubov con un distacco di appena 2 centesimi (52.97 e 52.57) mentre si ferma in quarta posizione il britannico Matt Weston a 15 centesimi (52.90 e 52.77) dopo aver condotto a pari merito con Martins Dukurs la prima metà di gara. Quinta posizione per il tedesco Alexander Gassner a 31 centesimi (53.12 e 52.71) davanti al connazionale Christopher Grotheer distante 35 (53.17 e 52.70). Settima posizione per l’austriaco Samuel Maier a 40 centesimi, ottavo il russo Daniil Romanov a 46, quindi nono l’austriaco Florian Auer a 58 davanti al lettone Tomass Dukurs, decimo a 67, e al tedesco Felix Keisinger, solamente undicesimo a 87. Si ferma in quindicesima posizione Mattia Gaspari a 1.56 (53.90 e 53.18) quindi è diciassettesimo Manuel Schwaerzer a 2.03 (54.11 e 53.44) mentre non era al via Amedeo Bagnis, costretto ai box da problemi alla schiena.

A questo punto la classifica generale vede al comando Martins Dukurs con 675 punti con 97 punti di vantaggio su Alexander Gassner e 115 su Nikita Tregubov, quarto Tomass Dukurs a 129.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SKELETON 2020-2021

Foto: Lapresse