Ludovic Mathieu, allenatore della Nazionale Italiana di short track, saluta il Bel Paese, richiamato in Patria dal Ministero dello Sport transalpino. Il tecnico è infatti un dipendente pubblico e deve assolvere a un nuovo incarico resosi necessario a causa dell’emergenza sanitaria. Il d.s. Kenan Gouadec ha già avviato i contatti con il possibile sostituto del 44enne. Gli azzurri proseguono intanto gli allenamenti in raduno sul ghiaccio di Bormio.

“Sono molto dispiaciuto per questo richiamo giunto inaspettato – le prime parole di Ludovic Mathieu -. Ho fatto il massimo per poter trovare una soluzione diversa e completare il mio percorso con la Nazionale italiana ma purtroppo tutto ciò non è stato ritenuto possibile. Ringrazio la FISG, lo staff, tutti gli atleti e le persone con cui sono entrato in contatto in questa esperienza estremamente positiva che porterò sempre con me. Un grande in bocca al lupo per il prosieguo di questo cammino“.

Come riporta la FISG, l’auspicio e la speranza è che il prossimo tecnico possa essere presentato ai ragazzi già in occasione del prossimo raduno di fine mese. La Nazionale si sta preparando agli Europei, in programma a Gdansk (Polonia) nel weekend del 22-24 gennaio. Diciannove gli atleti convocati, resteranno in Valtellina fino al 23 dicembre: Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Elena Viviani (Fiamme Gialle), Mattia Antonioli (Esercito), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Yuri Confortola (Carabinieri), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Augusto Duzioni (Sport Evolution Skating), Marco Giordano (Carabinieri), Milan Grugni (Sport Evolution Skating), Luca Lim (Velocisti Ghiaccio Torino), Pietro Marinelli (Bormio Ghiaccio), Pietro Sighel (Fiamme Gialle), Luca Spechenhauser (Carabinieri) e Davide Viscardi (Esercito).

Foto: Lapresse