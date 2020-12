Sci alpino, startlist SuperG Bormio e slalom Semmering: orari, tv, programma, pettorali di partenza

Neve e vento protagonisti ieri, oggi invece la speranza è che il meteo sia clemente a Bormio e Semmering. In Valtellina gli uomini jet attendono di poter cominciare la due giorni di gare sulla Stelvio, mentre in Austria, dopo la cancellazione del gigante (si era svolta solo la prima manche) si gareggerà in slalom con il duello a distanza tra Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin.

Di seguito il programma e le startlist delle gare di Bormio e Semmering, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SUPER-G BORMIO 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

MARTEDI’ 29 DICEMBRE

ore 11.30 SuperG maschile

SLALOM SEMMERING 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

MARTEDI’ 29 DICEMBRE

ore 15.15 prima manche slalom femminile

ore 18.30 seconda manche slalom femminile

GARE BORMIO E SEMMERING 2020: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, SkyGo .

DIRETTA LIVE su OA Sport.

SUPER-G BORMIO 2020: LA STARTLIST

1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

2 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

3 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

4 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon

5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

6 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

7 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic

8 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

9 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

10 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

11 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

12 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

13 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

14 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

15 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

16 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head

17 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

18 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon

19 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

20 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

21 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

22 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer

23 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

24 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

25 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

26 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

27 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

28 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

29 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

30 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol

31 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

32 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Salomon

33 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

34 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

35 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

36 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

37 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head

38 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

39 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

40 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

41 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

42 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

43 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

44 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol

45 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

46 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

47 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

48 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol

49 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

50 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA

51 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol

52 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head

53 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

SLALOM SEMMERING 2020: LA STARTLIST

1 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

2 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

3 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

4 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

5 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

6 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

7 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic

8 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

9 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE Voelkl

10 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Atomic

11 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

12 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

13 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

14 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol

15 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

16 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

17 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

18 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

19 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl

20 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

21 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

22 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon

23 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

24 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

25 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

26 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

27 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head

28 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

29 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

30 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol

31 206536 WALLNER Marina 1994 GER Fischer

32 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

33 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic

34 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon

35 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl

36 539927 LAPANJA Lila 1994 USA Stoeckli

37 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

38 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

39 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND Fischer

40 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

41 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar

42 507018 RASK Sara 2000 SWE Rossignol

43 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic

44 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar

45 506583 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE Rossignol

46 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer

47 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol

48 537772 STIEGLER Resi 1985 USA Rossignol

49 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

50 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

51 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

52 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer

53 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Kaestle

54 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head

55 56427 LORENZ Bernadette 1998 AUT

56 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO

57 56344 SPORER Marie-Therese 1996 AUT Atomic

58 486028 GORNOSTAEVA Anastasia 1999 RUS Rossignol

59 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

60 299983 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl

61 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment

62 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

63 107880 CLEMENT Justine 1999 CAN

64 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic

65 6295068 SARACCO Carlotta 1999 ITA Atomic

66 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head

67 496055 PAU Nuria 1994 ESP

68 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

69 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

70 155962 SOMMEROVA Elese 2001 CZE

