Sci alpino, startlist discesa Val d’Isere. Programma, orari, tv, pettorali di partenza

Domenica 13 dicembre si disputerà il la discesa libera maschile della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Si conclude il weekend nella località francese con una nuova prova riservata alla velocità dopo il superG che ha animato la giornata di sabato.

L’Italia punta su Christof Innerhofer (buon ottavo nel superG) e su Dominik Paris che, dopo l’incidente dello scorso inverno, è tornato in gara con un discreto 16mo posto ed è in cerca della forma fisica dei giorni migliori. Lo svizzero Mauro Caviezel ha trionfato nel superG e cercherà un bis, ma sono in agguato il norvegese Adrian Sejersted, gli austriaci Christian Walder e Vincent Kriechmayr, il norvegese Kjetil Jansrud, oltre agli altri big come lo svizzero Beat Feuz, l’austriaco Matthias Mayer e il norvegese Aleksander Kilde. Il francese Alexis Pinturault può allungare ulteriormente in classifica generale.

Di seguito la startlist e tutti i pettorali di partenza della discesa maschile della Val d'Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino.

STARTLIST DISCESA MASCHILE VAL D’ISERE: I PETTORALI DI PARTENZA

1 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic

2 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

3 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

4 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

5 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

6 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

7 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

8 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

9 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

10 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

break

11 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

12 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

14 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer

15 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

16 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon

17 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol

18 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

19 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

20 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

break

21 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

22 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

23 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol

24 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

25 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

26 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

27 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

28 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

29 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

30 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

break

31 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

32 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head

33 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

34 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head

35 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

36 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol

37 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

38 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

39 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA Salomon

40 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic

41 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

42 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon

43 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

44 54076 KOECK Niklas 1992 AUT Atomic

45 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

46 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

47 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head

48 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic

49 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

50 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

51 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

52 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

53 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

54 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

55 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

56 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

57 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

58 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

59 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

60 221117 GOWER Jack 1994 GBR

61 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

DISCESA MASCHILE VAL D’ISERE: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 13 DICEMBRE:

10.30 Discesa maschile Val d’Isere

DISCESA MASCHILE VAL D’ISERE: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport e su Eurosport 1.

Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go e DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse