Sofia Goggia si è portata a casa il primo podio stagionale, grazie al secondo posto nella discesa in Val d’Isere (Francia), sede della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L’azzurra, con una condotta all’attacco, ha rischiato dall’inizio alla fine, forse anche troppo nella parte finale. Probabilmente, l’errore nell’ultimo tratto della pista è costato il successo, visto il riscontro migliore di undici centesimi della svizzera Corinne Suter.

Una prova molto difficile, resa spaventosa dalle cadute delle atlete, tra cui quella di Nicole Schmidhofer ha fatto venire i brividi. L’austriaca è caduta nella compressione, tranciando le reti di protezione ad altissima velocità. La sfortunata velocista è stata portata poi via in toboga, ma si attendono ancora notizie ufficiali sulle condizioni della nativa di Friesach. Nella stessa zona anche la nostra Federica Brignone non è riuscita a rimanere in piedi. Da segnalare in casa Italia, il decimo posto di Elena Curtoni, il 14° di Laura Pirovano, il 16° di Marta Bassino, il 21° di Francesca Marsaglia, il 27° di Nadia Delago e il 38° di Verena Gasslitter.

“Penso di aver fatto un’ottima discesa come atteggiamento, tutta all’attacco. Purtroppo ho commesso un errore nella parte finale, che è stato anche un rischio inutile. Sono comunque riuscita a restare in piedi dove tante sono cadute. Penso che senza quell’errore avrei potuto ambire alla vittoria, per oggi va bene così. E’ una fortuna esserne uscita illesa. Questo risultato è la conferma che ci sono e sto lavorando nella giusta direzione. E’ una situazione da working in progress“, le parole di Sofia (fonte: Fisi).

Foto: LaPresse