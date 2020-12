Sci alpino, slalom Madonna di Campiglio: Alex Vinatzer ci riprova, Kristoffersen e Noel cercano il riscatto

Si chiude questa sera il trittico Val Gardena-Alta Badia-Madonna di Campiglio. E’ in programma, infatti, la consueta night race sulla pista 3-Tre, con il secondo slalom della stagione dopo quello svolto ieri sulla Gran Risa. Il Canalone Miramonti è pronto dunque ad un nuovo atto da parte degli specialisti dei rapid gates dopo la gara di ieri che ha visto un podio a sorpresa con il successo dello svizzero Ramon Zenhaeusern davanti agli austriaci Manuel Feller e Marco Schwarz.

L’elvetico va a caccia del bis questa sera in una gara che è certamente quella preferita dal suo connazionale Daniel Yule, che vinse prima nel 2018 e poi lo scorso gennaio, dando il via ad un fantastico tris con anche i successi di Adelboden e Kitzbuehel.

Guardando all’albo d’oro per due volte si legge il nome di Henrik Kristoffersen, ma il norvegese sta vivendo un momento davvero complicato, visto che in questa stagione non è ancora riuscito a salire sul podio. Una crisi davvero senza una fine per Kristoffersen, che ha bisogno di ritrovare una vittoria per rilanciare la sua candidatura nella lotta alla classifica generale di Coppa del Mondo.

Voglia di riscatto anche da parte del francese Clement Noel dopo il brutto esordio in Badia. Il transalpino ha commesso un grave errore nella prima manche, mettendo la parola fine sulle possibilità di accedere alla seconda. Noel è tra i favoriti per la gara di stasera e punta a salire sul gradino più alto del podio.

Una vittoria che è il grande obiettivo di Alex Vinatzer. Il giovane altoatesino ha incantato ieri nella prima manche, realizzando il miglior tempo. Nella seconda un errore nella parte centrale ed un tracciato molto rovinato lo hanno privato non solo del suo primo successo in carriera, ma anche del podio, sfumato per pochissimi centesimi.

L’Italia punta ad interrompere un digiuno che a Campiglio dura ormai dal 2005, anno della vittoria di Giorgio Rocca. Sicuramente Vinatzer è la carta migliore che la squadra azzurra può giocarsi, ma ci sarà comunque tanta voglia di riscatto da parte anche degli altri italiani, rimasti delusi dopo un’opaca seconda manche in Badia. Manfred Moelgg, Simon Maurberger e Stefano Gross puntano ad un posto in Top-10, sognando anche un qualcosa in più.

