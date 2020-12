Salto con gli sci, Mondiali volo Planica 2020: presenti Alex Insam e Giovanni Bresadola per l’Italia

Si interrompe per una settimana la Coppa del mondo di salto con gli sci per dare spazio ai Mondiali di volo. Ci si sposta in terra slovena, sull’HS240 di Planica per la manifestazione iridata che si disputerà dall’11 al 13 dicembre. Questa edizione era inizialmente in programma dal 20 al 22 marzo ma ovviamente è stata spostata a causa dei problemi legati al Covid-19.

Saranno due gli italiani che prenderanno il via del week-end iridato: Alex Insam e Giovanni Bresadola. La coppia di azzurri da oggi a mercoledì 9 dicembre sarà in raduno in quel di Tarvisio per preparare al meglio l’evento.

Foto: Lapresse