Salto con gli sci, clamoroso alla Tournée dei 4 Trampolini: Polonia esclusa da Oberstdorf causa Covid-19!

Il comitato organizzatore della Tournée dei 4 Trampolini ha comunicato ufficialmente che tutta la squadra polacca non potrà prendere parte alla tappa inaugurale di Oberstdorf, prevista tra oggi e domani sul trampolino bavarese. La ragione è rappresentata dal fatto che uno degli atleti, ovvero Klemens Muranka, è risultato positivo al Covid-19 nella giornata di sabato. Il ventiseienne è stato messo in isolamento e nessun compagno di squadra appare essere stato contagiato, ma si è comunque deciso di impedire a tutti i rappresentanti della Polonia di gareggiare. Questo il comunicato ufficiale del segretario generale dell’organizzazione, Florian Stern.

“A causa di un saltatore positivo, l’intera squadra polacca è stata esclusa dalla tappa inaugurale della Tournèe dei 4 Trampolini. Klemens Muranka è stato trovato positivo al Covid-19 dopo il tampone obbligatorio effettuato nella giornata di sabato. I suoi compagni di squadra erano negativi, ma hanno avuto un contatto diretto con Muranka per più di 15 minuti nella stessa stanza e per più di 30 minuti nello stesso veicolo. Prendiamo questa decisione a malincuore, ma non abbiamo altra scelta per garantire la sicurezza di tutti gli altri atleti. Per questa ragione non possiamo permettere ai polacchi di gareggiare a Oberstorf”.

Al momento non è chiaro se la Polonia potrà essere della partita nella tappa di Garmisch-Partenkirchen, prevista il 31 dicembre e 1 gennaio. Di sicuro, quanto accaduto tra sabato e oggi ha conseguenze letali sulle ambizioni polacche. Kamil Stoch, Piotr Zyla e Dawid Kubacki erano tre papabili per il successo finale. Anzi, Kubacki è il vincitore dell’ultima edizione, mentre Stoch si è imposto in quelle del 2016-17 e 2017-18. A causa di questa assenza, viene meno uno dei principali motivi di interesse dell’intera Tournée, anche perché il novero dei pretendenti alla classifica generale si assottiglia notevolmente.

Il norvegese Halvor Egner Granerud è il grande favorito, mentre le principali alternative sono i tedeschi Markus Eisenbichler e Karl Geiger (quest’ultimo in dubbio sino all’ultimo proprio causa Covid-19, contratto due settimane orsono, ma ora superato). I tre leader del movimento polacco erano comunque subito a ridosso del terzetto appena citato e avrebbero sicuramente potuto giocarsi le proprie carte in ottica successo finale. Non sarà così, perché i punti persi a Oberstdorf saranno sicuramente determinanti nell’impedire ai vari Stoch, Kubacki e Zyla di lottare per il bersaglio grosso.

