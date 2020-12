Biathlon, la classifica dei migliori tiratori del circuito. Thomas Bormolini unico italiano in top 20

Il biathlon ha visto andare in scena quattro tappe della Coppa del Mondo 2020-2021: due in Finlandia, a Kontiolahti, e due in Austria, ad Hochfilzen. Nelle gare fin qui disputate sono stati cinque gli italiani protagonisti tra gli uomini: Lukas Hofer, Didier Bionaz, Dominik Windisch, Patrick Braunhofer e Thomas Bormolini.

Tra i migliori venti tiratori del circuito maggiore vi è un solo azzurro, ovvero Thomas Bormolini, che si attesta al 18° posto con l’87%. Di seguito tutte le statistiche e le percentuali al tiro dei migliori tiratori al termine della quarta tappa della stagione 2020-2021, staffette escluse.

LA TOP 20 DEI TIRATORI IN COPPA DEL MONDO (STAFFETTE ESCLUSE)

1 EDER Simon AUT 96% (135/140)

2 LAEGREID Sturla Holm NOR 94 (132/140)

3 GARANICHEV Evgeniy RUS 93% (75/80)

4 FILLON MAILLET Quentin FRA 92% (129/140)

4 FAK Jakov SLO 92% (129/140)

6 KOMATZ David AUT 91% (128/140)

7 KRCMAR Michal CZE 90% (126/140)

7 GUIGONNAT Antonin 90% (126/140)

7 JACQUELIN Emilien 90% (126/140)

7 PEIFFER Arnd GER 90% (99/110)

7 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 90% (126/140)

7 MAGAZEEV Pavel MDA 90% (27/30)

7 ELISEEV Matvey RUS 90% (126/140)

14 SAMUELSSON Sebastian SWE 89% (125/140)

14 GOW Christian CAN 89% (107/120)

16 REES Roman GER 88% (88/100)

16 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 88% (44/50)

18 BORMOLINI Thomas ITA 87% (61/70)

18 LESSER Erik GER 87% (122/140)

18 DOLL Benedikt GER 87% (122/140)

[…]

40 BRAUNHOFER Patrick ITA 84% (42/50)

45 BIONAZ Didier ITA 83% (83/100)

46 HOFER Lukas ITA 82% (116/140)

91 WINDISCH Dominik ITA 75% (53/70)

Foto: Federico Angiolini