Sci alpino, Peter Gerdol: “La bolla? Atleti e staff molto collaborativi. I tifosi mancano, ma al momento dobbiamo adeguarci”

Ovviamente come tutte le altre discipline sportive, anche lo sci alpino ha dovuto adattarsi alle conseguenze portate dal coronavirus. Pur restando senza gare a St. Moritz, per esempio, a causa della forti nevicate e del pericolo di valanghe, il weekend grigionese è stato utile per testare la bolla nella quale si muove il Circo Bianco che tutto sommato sta funzionando senza troppi intoppi. “È difficile realizzarla e farla funzionare – ha detto il responsabile delle gare femminili di Coppa del Mondo Peter Gerdol ai media svizzeri – ma vedo che da parte delle squadre e degli atleti c’è grande comprensione. È normale, a volte qualcuno va un po’ fuori le righe, ma in generale tutti stanno facendo un grande sforzo. Guardando alle quattro gare fin qui disputate sono ottimista per il prosieguo della stagione. L’aspetto più difficile rimane legato alla convivenza con i turist. Certo, le gare con i tifosi sono un’altra cosa, mer per ora dobbiamo adeguarci”.

Anche Beat Tschuor, capo della squadra femminile di Swiss-Ski, ha invece sottolineato l’importanza della bolla: “È fondamentale soprattutto alla vigilia di una competizione, quando bisogna ridurre al minimo la socializzazione. Quello che crea qualche problema sono i test prima di ogni gara, ma in generale funziona molto bene. Sono davvero sorpreso da come le persone si adeguano rapidamente a una nuova situazione, grazie a questo possiamo guardare avanti con fiducia”.

E’ fondamentale averla, per tutto il comparto sci, in primis turistico.

