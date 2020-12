Sci alpino oggi, Seconda prova discesa Bormio: orario, programma, tv, pettorali di partenza

Proseguirà oggi, domenica 27 dicembre, il fine settimana lungo dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 11.30 si terrà la seconda prova cronometrata della terza discesa maschile della stagione, in programma a Bormio, in Italia, con nove azzurri.

Saranno infatti al cancelletto di partenza Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga, Guglielmo Bosca, Riccardo Tonetti, Pietro Zazzi e Florian Schieder. La diretta streaming dell’evento sarà affidata ad Eurosport Player, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della prova.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 27 DICEMBRE

Domenica 27 dicembre

Ore 11.30: seconda prova cronometrata discesa maschile Bormio

Diretta streaming su Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST SECONDA PROVA CRONOMETRATA DISCESA MASCHILE BORMIO

1 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

2 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

3 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

4 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

6 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer

7 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic

8 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

9 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

10 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

11 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol

12 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

14 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

15 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

16 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

17 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

18 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

19 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

20 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

21 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

22 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

23 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

24 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol

25 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

26 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

27 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

28 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon

29 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

30 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

31 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

32 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

33 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

34 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head

35 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

36 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head

37 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol

38 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

39 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

40 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

41 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA Salomon

42 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon

43 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic

44 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol

45 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon

46 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

47 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

48 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head

49 512288 OCHSNER Cedric 1998 SUI Salomon

50 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol

51 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

52 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol

53 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Salomon

54 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

55 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic

56 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

57 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

58 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

59 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

60 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

61 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

62 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

63 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head

64 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

65 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA

66 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

67 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

Foto: LaPresse