Sci alpino, le convocate dell’Italia per St. Moritz: assente Nicol Delago per infortunio, otto azzurre in gara nei due SuperG

La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino femminile torna protagonista nel weekend a St. Moritz con due supergiganti estremamente interessanti e significativi. Si tratta del primo fine settimana stagionale dedicato alla velocità per quanto riguarda il Circo Bianco, con l’Italia che proverà subito a sfruttare l’occasione per raccogliere risultati di peso. Assente purtroppo Nicol Delago, a causa della rottura del tendine d’Achille, il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha reso noto l’elenco delle otto convocate per la prossima tappa svizzera di Coppa del Mondo. Sabato 5 e domenica 6 dicembre, saranno Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Verena Gasslitter, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia e Laura Pirovano a gareggiare in Engadina per i primi due SuperG della stagione.

CONVOCATE ITALIA SUPERG ST.MORITZ 2020:

Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Verena Gasslitter, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia e Laura Pirovano.

Foto: Lapresse