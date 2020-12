Sci alpino, le convocate dell’Italia per i due giganti a Courchevel. Marta Bassino e Federica Brignone guidano il gruppo azzurro

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile volge lo sguardo alla Francia: in programma nel prossimo fine settimana due giganti sulle nevi di Courchevel (sabato 12 e domenica 13 dicembre: prima manche 09.30, seconda alle 12.30 in entrambe le occasioni). Un pendio che fa venire in mente qualcosa di particolarmente gradito a Federica Brignone, a segno l’anno scorso tra le porte larghe. La valdostana, infatti, si impose per soli quattro centesimi sulla norvegese Mina Fuerst Holtmann, con la svizzera Wendy Holdener a completare il podio.

La stagione di gigante in casa Italia è ripresa con il piglio giusto, ricordando la magica doppietta a Soelden (Austria) e il successo di Marta Bassino davanti a Brignone. Inutile negare che saranno loro due, soprattutto, le osservate speciali di questo appuntamento, con Federica desiderosa di concedere il bis dopo il sigillo della stagione passata. Oltre alle due citate, sono state convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi Sofia Goggia, Elena Curtoni (che torna a gareggiare nella specialità a distanza di quasi due anni), Laura Pirovano, Valentina Cillara Rossi, Luisa Bertani e Roberta Melesi. Incuriosisce, in questo senso, cosa saprà fare Goggia, apparsa in ripresa in questa specialità, dopo le difficoltà della stagione scorsa.

Le atlete però dovranno tener conto del fattore meteo. A Courchevel, infatti, sono previste intense nevicate nella giornata di sabato 12, mentre domenica 13 dovrebbero cessare le precipitazioni nevose anche se il cielo dovrebbe essere coperto. Dunque non è certa la disputa delle prove.

Foto: LaPresse