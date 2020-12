Sci alpino, Lara Della Mea domina lo slalom di Ahrntal-Klausberg, terza una ottima Marta Rossetti!

È grande Italia nello slalom di Ahrntal-Klausberg (Italia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2020-2021! La nostra Lara Delle Mea, infatti, ha vinto la gara con il tempo complessivo di 1:26.94 (42.67 e 44.27) distanziando per 37 millesimi la tedesca Jessica Hilzinger. Le buone notizie per i nostri colori non si concludono qui, dato che sul terzo gradino del podio si è piazzata Marta Rossetti, con un distacco di appena 40 centesimi (42.20 e 45.14).

Quarta posizione per la ceca Martina Dubovska a 46 centesimi, quinta per la tedesca Lena Duerr a 1.07 a pari merito con la francese Nastasia Noens. Settima posizione per la sua connazionale Josephine Forni a 1.32, quindi ottava l’austriaca Bernadette Lorenz a 1.53. Nona la slovena Andreja Slokar a 1.85, mentre completa la top ten la sua connazionale Neja Dvornik a 2.10.

Le altre italiane: sedicesima Carlotta Saracco a 2.55 da Della Mea, quindi ventesima Vivien Insam a 2.80. Ventiseiesima Anita Gulli a 3.52, davanti a Lucrezia Lorenzi a 3.88 e Beatrice Sola a 4.05. Trentesima Roberta Midali a 4.29 davanti a Vera Tschurtschenthaler a 4.51, Serena Viviani a 4.55, Martina Perruchon a 4.75 e Sophie Mathiou a 4.81.

Foto: Lapresse