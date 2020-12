Sci di fondo, Federico Pellegrino: “Non è il momento di pensare ai numeri. Dopo 11 anni amo ancora troppo questo sport”

Lo sci di fondo oggi, sabato 12 dicembre, vede scattare la seconda tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Svizzera: a Davos gran vittoria di Federico Pellegrino nella sprint tl maschile, dove l’azzurro trionfa in finale in 2’17″68. In casa Italia si registrano anche il 12° posto di Francesco De Fabiani, arrivato fino alle semifinali, ed il 29° di Giacomo Gabrielli, eliminato ai quarti.

Così Federico Pellegrino al sito federale: “La mia condizione di forma è molto buona, in estate, dopo l’infortunio, avevo pensato che sarebbe stato impossibile arrivare qui in questa condizione. Ringrazio chi mi ha aiutato e sono davvero molto soddisfatto. Non penso che questo sia il tempo per i numeri, non voglio ancora contare le vittorie o i podi che ho fatto in carriera. C’è una cosa abbastanza strana: undici anni fa ero qui, in gara, ed è incredibile come mi piaccia così tanto ancora il mio lavoro. Voglio ringraziare gli allenatori del passato e del presente e tutti i medici e i fisioterapisti che mi hanno aiutato nella mia carriera. Una dedica speciale a Greta“.

