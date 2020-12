Sci alpino, la prima di Mauro Caviezel nel superG di Val d’Isere. Innerhofer top10, subito un buon Dominik Paris

E’ un superG delle prime volte quello della Val d’Isere. Mauro Caviezel riesce finalmente a conquistare il suo primo successo in carriera in Coppa del Mondo, imponendosi in una gara sprint, visto che lo svizzero ha chiuso la sua prova finale con il tempo di 1’01”34.

Alla prima di Caviezel nel ruolo di leader, si aggiungono anche le prime volte sul podio del norvegese Adrian Smiseth Sejersted e dell’austriaco Christian Walder, rispettivamente secondo e terzo con 10 e 54 centesimi di ritardo dalla vetta della classifica.

Quarto posto per l’americano Travis Ganong (+0.76), che ha preceduto l’austriaco Vincent Kriechmayr (+0.77) ed il norvegese Kjetil Jansrud (+0.82). Ottima prestazione di Alexis Pinturault, settimo a 86 centesimi, che ha sfruttato al meglio una parte alta molto simile ad un “gigantone”, ottenendo punti molto importanti in ottica classifica generale di Coppa del Mondo, dove ora comanda con 16 punti di vantaggio sullo svizzero Odermatt.

Ottava piazza per Christof Innerhofer, apparso in buone condizioni, nonostante un supergigante sprint non molto adatto alle sue caratteristiche. L’azzurro ha chiuso a pari merito con il tedesco Andreas Sander a 88 centesimi dalla vetta. Chiude la Top-10 lo svizzero Beat Feuz (+0.91).

Un superG della Val d’Isere che ha segnato anche il ritorno in pista di Dominik Paris. L’altoatesino ha lasciato comunque indicazioni positive già in vista della discesa di domani. Approccio giusto, voglia di attaccare ed è probabilmente mancato solo un po’ di feeling con la gara. Un distacco alla fine di 1.12 da Caviezel, ma comunque vicino a molti altri big.

Foto: LaPresse