Sci alpino, la discesa di Bormio si farà? Prevista tanta neve: le previsioni meteo

Nuovo appuntamento italiano con la velocità nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Dopo la due giorni in Val Gardena, a cui sono susseguite le gare tecniche in Alta Badia e Madonna di Campiglio, il Circo Bianco si sposterà dopo Natale a Bormio. Sulla Stelvio sono in programma una discesa (28 dicembre) ed un supergigante (29), ma le previsioni del meteo spaventano un po’.

Proprio per il lunedì sono previste ampie nevicate, che potrebbero mettere in pericolo il corretto svolgimento delle gare. Si ipotizza anche oltre 10 centimetri di neve per quei giorni, ma è soprattutto il problema della visibilità a rendere in dubbio sia la discesa sia il supergigante con il forte rischio di cancellazioni o di un abbassamento della partenza.

La due giorni di Bormio è molto attesa in casa Italia e soprattutto da Dominik Paris. La Stelvio è una seconda casa per l’altoatesino che ha già vinto per sei volte a Bormio in carriera (cinque in discesa) e punta proprio a questa gara per tornare ad alti livelli dopo le difficoltà di inizio stagione a causa del rientro dal grave infortunio di inizio 2020.

Foto LaPresse