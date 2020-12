Sci alpino, il nuovo programma a Santa Caterina: orari, tv, streaming lunedì 7 dicembre

La neve sarebbe anche l’elemento chiave dello sci alpino, ma nella notte è stata troppa: a Santa Caterina Valfurva lo slalom gigante odierno è stato rinviato a domani, senza che nessun dubbio ci fosse già fin dalle prime ore della mattina.

Non c’è, per la verità, solo Santa Caterina nel novero dei problemi dello sci alpino in questa fase della stagione: anche a St. Moritz si stanno avendo simili problemi. Nel caso di Santa Caterina, va detto che la neve caduta ha impedito la preparazione della pista, compattando il manto e rendendo inutile ogni possibile sforzo degli addetti. L’utilizzo della giornata di domani è consentito dal fatto che le prossime ventiquattr’ore avevano già il carattere di giorno di recupero. In questo modo è stato facile per giuria e FISI accordarsi per evitare conseguenze legate a degli standard di sicurezza che, a quel punto, non sussistevano più.

Loading...

Loading...

Il secondo gigante maschile di Santa Caterina, rinviato a domani, sarà visibile in diretta tv su RaiSport e su Eurosport e in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SANTA CATERINA 2020-2021

LUNEDI’ 7 DICEMBRE

Ore 10:00 prima manche gigante

Ore 13:00 seconda manche gigante

COPPA DEL MONDO SANTA CATERINA 2020-2021: STREAMING

DIRETTA TV – RaiSport, Eurosport

DIRETTA STREAMING – RaiPlay, Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse