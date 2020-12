Il prossimo 8 febbraio 2021 scatteranno a Cortina d’Ampezzo i Mondiali di sci alpino, che si concluderanno domenica 21. Sarà un calendario davvero molto intenso: rispetto al passato verranno infatti assegnati anche i titoli iridati individuali di parallelo. La Nazionale italiana inizia ad assumere una fisionomia ben definita. La convocazione di alcuni atleti appare pressoché scontata, altri dovranno invece convincere i tecnici nelle gare in programma in un ricco mese di gennaio. Andiamo dunque a vedere i papabili che rappresenteranno il Bel Paese nella rassegna iridata ampezzana.

VELOCITA’ MASCHILE

Dominik Paris sarà la punta di diamante che andrà a caccia di una medaglia in discesa. Peraltro garantirà un posto in più all’Italia in superG, trattandosi del campione in carica. A Cortina ci saranno anche Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia. Resta in bilico il quarto nome per la discesa. Emanuele Buzzi sin qui non ha offerto prestazioni incoraggianti, tuttavia appare comunque in vantaggio rispetto agli altri compagni di squadra. Attenzione a Pietro Zazzi, che sulla Stelvio potrebbe aver perso una grande occasione. In superG potrebbe trovare spazio Riccardo Tonetti, soprattutto per prendere le misure alla pista in vista della combinata che si svolgerà il giorno successivo. E se venisse concessa una chance al giovane Giovanni Franzoni, già sul podio in Coppa Europa quest’anno in superG?

DISCESA LIBERA MASCHILE

Sicuri: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia

Ballottaggi: Emanuele Buzzi, Pietro Zazzi

SUPERG MASCHILE (5 posti per l’Italia, Paris è campione in carica)

Sicuri: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia

Ballottaggi: Riccardo Tonetti, Emanuele Buzzi, Giovanni Franzoni

GIGANTE MASCHILE

Gli unici certi del posto sembrano Luca De Aliprandini e Riccardo Tonetti, quest’ultimo reduce dall’undicesimo posto in Alta Badia. Anche Giovanni Borsotti, 13° a Soelden, dovrebbe essere della partita. Il quarto posto se lo giocheranno Roberto Nani e Stefano Baruffaldi. Anche in questo caso non va escluso che i tecnici decidano di lanciare Giovanni Franzoni per consentirgli di fare esperienza.

Sicuri: Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti

Probabile: Giovanni Borsotti

Ballottaggi: Roberto Nani, Stefano Baruffaldi, Giovanni Franzoni

SLALOM MASCHILE

E’ il settore dove le scelte saranno più complicate. Nessun dubbio su Alex Vinatzer, ci sarà anche il veterano Manfred Moelgg, che ha ritrovato subito un buon rendimento dopo il grave infortunio. Difficile pensare che gli allenatori possano rinunciare a Stefano Gross. Resta un solo posto disponibile: al momento è in pole Simon Maurberger (che sarebbe prezioso in parallelo), tuttavia non vanno dimenticati Giuliano Razzoli e Tommaso Sala, al palo in questo avvio di stagione dopo aver contratto il Covid.

Sicuri: Alex Vinatzer, Manfred Moelgg

Probabile: Stefano Gross

Ballottaggi: Simon Maurberger, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala

VELOCITA’ FEMMINILE

Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino non si discutono. Il grande ballottaggio sarà tra Elena Curtoni (favorita) e l’emergente Laura Pirovano: va detto che i tecnici potrebbero convocare entrambe, considerando che Bassino potrebbe non venire schierata in discesa libera.

DISCESA LIBERA FEMMINILE

Sicure: Sofia Goggia, Federica Brignone, Elena Curtoni

Ballottaggio: Laura Pirovano, Marta Bassino

SUPERG FEMMINILE

Sicure: Marta Bassino, Sofia Goggia, Federica Brignone, Elena Curtoni

Ballottaggio: nessuno

GIGANTE FEMMINILE

Vale lo stesso discorso del superG. Brignone, Bassino e Goggia sono intoccabili, Elena Curtoni sta entrando con continuità in zona punti. Sinora sono arrivati scarsi segnali dalle più giovani.

Sicure: Marta Bassino, Sofia Goggia, Federica Brignone, Elena Curtoni

Ballottaggi: nessuno

SLALOM FEMMINILE

Irene Curtoni ci sarà, nessun dubbio. Marta Rossetti è reduce da un ottimo 11° posto a Semmering e sarà della partita. Buone chance anche per Martina Peterlini. Resta un posto che, per quanto visto finora, potrebbe toccare a Marta Bassino, ammesso che abbia ancora energie e motivazioni per affrontare lo slalom a fine Mondiale. I tecnici potrebbero però optare anche per qualche nome a sorpresa tra le giovani, sebbene ancora acerbe ai massimi livelli.

Sicure: Irene Curtoni, Marta Rossetti

Probabile: Martina Peterlini

Ballottaggio: Marta Bassino, Federica Brignone

PARALLELI E PROVA A SQUADRE

Quest’anno si è disputato un solo parallelo in Coppa del Mondo e non se ne svolgeranno altri prima dei Mondiali. Difficile dunque ipotizzare le future scelte degli allenatori, anche se appare più che probabile la presenza di Marta Bassino, Federica Brignone, Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini.

Foto: Lapresse