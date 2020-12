Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Courchevel. Lo scorso anno vinse Federica Brignone

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino si sposta in Francia con in programma nel fine settimana a Courchevel due giganti. Una pista che fa tornare alla mente dolcissimi ricordi allo sci azzurro, visto che proprio lo scorso anno a vincere fu Federica Brignone. La valdostana si impose per soli quattro centesimi sulla norvegese Mina Fuerst Holtmann, con la svizzera Wendy Holdener a completare il podio.

Quella è anche l’unica vittoria italiana a Courchevel, località nella quale si corre dal 2010 in Coppa del Mondo. Nel 2017 sono arrivati poi altri due podi azzurri. Il primo conquistato da Manuela Moelgg in un gigante dominato da Mikaela Shiffrin. La campionessa americana, infatti, inflisse distacchi pesantissimi alle avversarie: 99 centesimi a Tessa Worley ed oltre un secondo a Moelgg.

Shiffrin firmò la doppietta in quella stagione, vincendo anche lo slalom parallelo del giorno dopo. L’americana conquistò la vittoria, battendo in finale la slovacca Petra Vlhova, ma in terza posizione chiuse un’eccezionale Irene Curtoni, in quello che fu il suo secondo podio della carriera.

Un podio sfiorato da Federica Brignone nel 2018, quando l’azzurra chiuse al quarto posto in una gara vinta ancora una volta da Shiffrin e con la tedesca Viktoria Rebensburg seconda e la francese Tessa Worley terza.

Foto: LaPresse