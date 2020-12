Sci alpino, i convocati dell’Italia per i due giganti di Santa Caterina: torna Riccardo Tonetti, c’è Luca De Aliprandini

Prosegue il percorso di avvicinamento della squadra azzurra di sci alpino in vista della prossima tappa di Coppa del Mondo 2020-2021, in programma a Santa Caterina Valfurva nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 dicembre. La località valtellinese ospiterà infatti due slalom giganti maschili consecutivi in cui l’Italia proverà a ben figurare, nel tentativo di migliorare i risultati ottenuti a Soelden lo scorso 18 ottobre nella prova inaugurale della stagione. Il Direttore Tecnico Roberto Lorenzi ha già convocato sette degli otto atleti che prenderanno parte alle gare del weekend, mentre l’ultimo nome verrà deciso dopo le prove di Coppa Europa a Gurgl. Saranno Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Roberto Nani, Riccardo Tonetti (al rientro dopo la frattura al malleolo dello scorso settembre), Hannes Zingerle, Daniele Sorio e Stefano Baruffaldi a rappresentare il Bel Paese nel fine settimana.

CONVOCATI ITALIA GIGANTI SANTA CATERINA:

Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Roberto Nani, Riccardo Tonetti, Hannes Zingerle, Daniele Sorio, Stefano Baruffaldi e un ottavo atleta ancora da definire (dopo la Coppa Europa a Gurgl)

Foto: Lapresse