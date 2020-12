Lunedì 28 e martedì 29 dicembre sarà doppio appuntamento sulla mitica Stelvio per la squadra italiana di sci alpino, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. La pattuglia del Bel Paese sarà guidata, neanche a dirlo, da Dominik Paris, autentico re di questa pista sulla quale vanta qualcosa come sei successi: cinque in discesa e uno in superG. In altre parole, ci si appresta a vivere una due-giorni (lunedì 28 in discesa e martedì 29 in superG) molto intensa.

Paris, da questo punto di vista, non vede l’ora di cimentarsi su queste nevi per ritrovare le sue sensazioni, reduce dall’infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro della stagione agonistica passata. Oltre al campione della Val d’Ultimo, a rispondere presente a questo round di CdM saranno anche Christof Innerhofer (vittorioso in discesa nel 2008, secondo nel 2018 e terzo nel 2010 in questa specialità), Florian Schieder, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga, Riccardo Tonetti e Pietro Zazzi.

Sarà chiaramente una competizione in cui l’assenza del pubblico peserà in termini di emozioni e di atmosfera, ma a causa delle restrizioni imposte dalla normativa anti-Covid non si è potuto fare altrimenti. Tutto sarà affidato allo spettacolo che gli atleti sapranno offrire nel corso delle gare in programma. Giova ricordare che il programma della manifestazione si aprirà sabato 26 e domenica 27 dicembre con le due prove ufficiali alle ore 11.30.

Foto: LaPresse