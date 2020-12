Sci alpino, gigante bis a Santa Caterina. Zubcic per la doppietta, Pinturault e Kristoffersen cercano il riscatto

A Santa Caterina si replica con un secondo gigante dopo quello di ieri che ha visto la vittoria di Filip Zubcic. Il croato si è reso protagonista di una straordinaria rimonta nella seconda manche dopo il sesto posto della prima. Davvero eccezionale la prestazione di Zubcic, che sogna una fantastica doppietta sulla pista dedicata a Deborah Compagnoni.

A caccia della vittoria andranno anche i due che sono saliti sul podio, lo sloveno Zan Kranjec e lo svizzero Marco Odermatt. Proprio quest’ultimo si sta confermando in gigante e diventa un serio candidato nella lotta alla classifica generale, visto che l’elvetico può ottenere punti importanti anche nella velocità. L’elvetico è sicuramente il principale avversario di Pinturault e Kristoffersen, che sono proprio i grandi delusi della gara di ieri.

Il francese ha chiuso al quinto posto, non riuscendo a confermare il podio ottenuto a metà gara. Un vero e proprio disastro è stata la gara del norvegese, che ha faticato terribilmente sul tracciato di Santa Caterina, aggiungendo anche un grave errore nella seconda manche, che lo ha relegato solamente in ventiduesima posizione. Sicuramente sia Pinturault sia Kristoffersen cercheranno un pronto riscatto e soprattutto la prima vittoria stagionale in gigante.

E’ stato un sabato molto negativo per lo squadrone norvegese, ma anche per i colori azzurri ci sono state solo delusioni, visto che il miglior italiano è stato Giovanni Borsotti al ventunesimo posto. Anche Luca de Aliprandini ha sciato male e si è classificato in ventitreesima posizione, con l’obbligo oggi di riscattare la prova negativa di ieri. La speranza è che si possano qualificare anche altri gigantisti azzurri e non solo due come avvenuto nel primo gigante.

Foto: LaPresse