Sci alpino, Dominik Paris: “Buone sensazioni. Ho studiato le linee e i dossi”

Un ritorno ormai attesissimo, dopo il bruttissimo infortunio dello scorso gennaio. Dominik Paris ha riassaggiato la neve della Coppa del Mondo di sci alpino in quel di Val d’Isere. L’altoatesino oggi si è testato nella prima prova di discesa libera sulla Oreiller-Killy, chiudendo chiudendo ventiquattresimo a 2.45 dal primo tempo di Aleksander Aamodt Kilde.

Le sue sensazioni riportate dalla FISI: “Ho finalmente avuto di nuovo delle belle sensazioni. Dopo tanto tempo, tornare in pista e in competizione, è stato proprio bello. Non ci sono altre parole”.

Prosegue: “Gli organizzatori hanno lavorato tantissimo sulla pista, perché è nevicato, e ci sono dei tratti più duri, altri un po’ meno dove il terreno cede un po’. Però complessivamente siamo riusciti a fare questa prova ed è un bene”.

In chiusura: “Ho studiato un po’ il percorso, ho visto la pista, capito i dossi. Già domani cercherò di fare un po’ meglio le linee, e di far funzionare meglio tutto quanto. Speriamo di riuscire a fare anche la seconda prova e poi speriamo che il tempo regga. Al momento non si sa se arriverà brutto oppure no, ma stiamo a vedere. Poi arriverà il giorno di gara, ma per quello c’è ancora tempo”.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Lapresse