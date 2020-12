Sci alpino, Coppa Europa 2020-2021: Giovanni Franzoni sul podio nel superG di Altenmarkt-Zauchensee

Doppietta francese nel secondo superG di Coppa Europa ad Altenmarkt-Zauchensee. A conquistare la vittoria è stato Roy Piccard, che si è imposto con 39 centesimi sul connazionale Mathieu Faivre e 52 su un ottimo Giovanni Franzoni.

Per il 19enne di Manerba del Garda si tratta del secondo podio della carriera in Coppa Europa, dopo il secondo posto ottenuto in combinata a Sella Nevea nello scorso mese di febbraio. Franzoni conferma di essere un giovane dalle ottime prospettive e che può essere competitivo in più specialità, come dimostra la prima convocazione in Coppa del Mondo per il gigante dell’Alta Badia.

Quarta posizione per lo svizzero Ralph Weber (+0.52), che ha preceduto l’austriaco Stefan Babinsky (+0.57) ed il francese Cyprien Sarrazin (+0.71).

Buon risultato per Davide Cazzaniga, che ha chiuso al decimo posto ad 1.04 dalla vetta. A punti per l’Italia ci sono andati anche Pietro Zazzi (14°), Florian Schieder (17°) e Nicolò Molteni (28°).

Ordine d’arrivo SuperG Coppa Europa Zauchensee:

1. Roy Piccard FRA 1’09″53

2. Mathieu Faivre FRA +0″39

3. Giovanni Franzoni ITA +0″52

4. Ralph Weber SUI +0″52

5. Stefan Babinsky AUT +0″57

6. Cyprien Sarrazin FRA +0″71

7. Manuel Traninger AUT +0″73

7. Raphael Haaser AUT +0″73

9. Alexis Monney SUI +0″99

10. Davide Cazzaniga ITA +1″04

Foto FISI Pentaphoto