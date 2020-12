Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Stina Nilsson è stata convocata per le prime due tappe di IBU Cup 2020-2021 e farà quindi il suo debutto nel biathlon a livello internazionale. L’ex fondista classe 1993 nativa di Malung, campionessa olimpica in carica della sprint, farà parte della squadra svedese in gara ad Arber (in Germania) dal 14 al 23 gennaio 2021. Si tratterà della sua prima apparizione assoluta nel circuito cadetto del biathlon mondiale, in attesa di salire di colpi per provare a guadagnarsi già in questa stagione un posto in Coppa del Mondo.

“Mi sento pronta per rispondere a questa convocazione. È fantastico essere tra coloro che hanno ottenuto uno dei posti. Sento di aver accumulato molta esperienza nelle settimane che da Idre ci hanno portato fino ad oggi. Ho avuto ottime sensazioni al poligono e mi sento più sicura quando mi preparo ad affrontare il tiro. Mi sento pronta per questa opportunità, è una bella sensazione”, ha dichiarato la fuoriclasse svedese (fonte: Fondo Italia).

Stina Nilsson farà il suo esordio ad Arber il 14 gennaio nella short individual, per poi disputare due giorni più tardi la sprint. Vedremo poi se la due volte campionessa iridata si guadagnerà un pettorale per la staffetta del 17 gennaio, mentre nella seconda settimana di gare affronterà due sprint (20 e 22 gennaio) ed eventualmente una prova a squadre (o la single mixed o la staffetta mista) il 23 gennaio.

Foto: Lapresse