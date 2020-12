Sci alpino, Dominik Paris a Bormio per ritrovare certezze

Aspettando Bormio per rivedere il vero Dominik Paris. La Coppa del Mondo maschile di sci alpino riparte ancora dall’Italia con una due giorni dedicata alla velocità sulla Stelvio. Una pista che è una seconda casa per l’altoatesino, che ha già vinto in carriera per sei volte (cinque in discesa) e che punta proprio a queste gare per ritrovare smalto e condizione dopo un inizio complicato.

Sicuramente la prima parte di stagione di Dominik è stata condizionata dall’infortunio al ginocchio di inizio anno e che ha costretto Paris lontano dalle gare per molti mesi. L’altoatesino ha ricominciato in Val d’Isere con un sedicesimo posto in superG ed un decimo in discesa. I segnali erano stati incoraggianti, soprattutto nell’atteggiamento mostrato dall’azzurro, che ha pagato comunque la mancanza del ritmo gara.

Dalla Val d’Isere il Circo Bianco si è spostato in Val Gardena e purtroppo ancora una volta la Saslong si è confermata maledetta per gli azzurri. Paris proprio non riesce ad adattarsi a questa pista, con l’altoatesino che ha faticato terribilmente soprattutto sulle Gobbe del Cammello. C’è stato un piccolo passo indietro come risultati, visto che in discesa ha chiuso al quindicesimo posto, ma la sensazione era comunque quella di un miglioramento ulteriore della condizione dell’azzurro.

Adesso arriva proprio Bormio ed è un esame fondamentale per l’altoatesino. Paris si aspetta un grande risultato per arrivare nel 2021 con ancora più convinzione in vista dei Mondiali di Cortina, che restano il grande obiettivo del campione azzurro. Da Bormio comincia la rincorsa di Dominik alla medaglia iridata.

