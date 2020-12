La due-giorni di gare dell’Alta Badia e lo slalom di Madonna di Campiglio ha ridefinito le start list delle discipline tecniche della Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021.

Lo slalom vede sempre al comando il norvegese Henrik Kristoffersen, che precede il francese Clement Noel e lo svizzero Daniel Yule. Il secondo podio della carriera ottenuto sulla pista 3-Tre consente al nostro Alex Vinatzer di salire fino all’ottavo posto, ad un passo dal primissimo sotto-gruppo. Nel secondo sono invece presenti Manfred Moelgg (19°), Simon Maurberger (23°) e Stefano Gross (28°).

Decisamente meno brillante la situazione in gigante, dove svetta Alexis Pinturault davanti al croato Filip Zubcic e allo svizzero Marco Odermatt. Il migliore dei nostri è Luca De Aliprandini, che ha mantenuto un posto in primo gruppo (al numero 13) nonostante l’uscita di scena sulla Gran Risa, in secondo gruppo stazionano Riccardo Tonetti e Giovanni Borsotti.

World Cup Start list slalom maschile Cdm:

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 600

2. Clement Noel (Fra) 503

3. Daniel Yule (Svi) 457

4. Ramon Zenhaeusern (Svi) 389

5. Sebastian Foss-Solevagg (Nor) 356

6. Marco Schwarz (Aut) 317

7. Alexis Pinturault (Fra) 302

8. Alex Vinatzer (Ita) 243

9. Manuel Feller (Aut) 198

10. Andrea Myhrer (Sve) 195

11. Michael Matt (Aut) 183

12. Linus Strasser (Ger) 179

13. Alexander Koroshilov (Rus) 165

14. Victor Muffat-Jeanhdet 164 (Fra)

14. Loic Meillard (Svi) 164

19. Manfred Moelgg (Ita) 124

25. Simon Maurberger (Ita) 107

28. Stefano Gross (Ita) 71

32. Giuliano Razzoli (Ita) 60

46. Riccardo Tonetti (Ita) 22

46. Tommaso Sala (Ita) 22

49. Federico Liberatore (Ita) 20

World Cup Start list gigante maschile Cdm:

1. Alexis Pinturault (Fra) 487

2. Filip Zubcic (Cro) 442

3. Marco Odermatt (Svi) 424

4. Zan Krajec (Slo) 389

5. Tommy Ford (Usa) 344

6. Henrik Kristoffersen (Nor) 343

7. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Nor) 262

8. Loic Meillard (Svi) 251

9. Lucas Braathen (Nor) 241

10. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 228

11. Mathieu Faivre (Fra) 206

12. Gino Caviezel (Svi) 170

13. Luca De Aliprandini (Ita) 169

14. Alexander Schmid (Ger) 164

15. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 157

29. Riccardo Tonetti (Ita) 53

30. Giovanni Borsotti (Ita) 52

39. Manfred Moelgg (Ita) 19

48. Roberto Nani (Ita) 8

50. Stefano Baruffaldi (Ita) 7

60. Hannes Zingerle (Ita) 3

62. Daniele Sorio (Ita) 1



