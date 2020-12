Sci alpino, Brignone e Goggia insidiano Suter nella World Cup start list di discesa e superG

In attesa di tuffarci nella due giorni di gare di Semmering, in Austria, dove vivremo un gigante e uno slalom, è tempo di mettere in archivio il fine settimana della Val d’Isere. Le tre gare veloci disputate sulla Oreiller Killy ha riscritto le start list della Coppa del Mondo femminile di sci alpino nelle discipline veloci.

Discesa e supergigante, infatti, vedono Corinne Suter primeggiare in entrambe le specialità. La svizzera comanda in superG davanti a Federica Brignone e Lara Gut-Behrami, con Marta Bassino e Sofia Goggia appaiate al quarto posto. In primo gruppo è presente al dodicesimo posto anche Elena Curtoni, nel secondo gruppo sono presenti Francesca Marsaglia e l’infortunata Nicol Delago.

Nella graduatoria di discesa Suter precede invece la ceca Ester Ledecka e la nostra Sofia Goggia, mentre Federica Brignone è quinta, con Elena Curtoni settima, infine Marta Bassino è quattordicesima e Francesca Marsaglia quindicesima.

World Cup Start list SG femminile Cdm:

1. Corinne Suter (Svi) 395

2. Federica Brignone (Ita) 358

3. Lara Gut-Behrami (Svi) 228

4. Marta Bassino (Ita) 193

4. Sofia Goggia (Ita) 193

6. Nicole Schmidhofer (Aut) 190

7. Stephanie Venier (Aut) 185

8. Nina Ortlieb (Aut) 178

9. Ragnhild Mowinckel (Nor) 177

10. Ester Ledecka (Cze) 171

11. Mikaela Shiffrin (Usa) 163

12. Elena Curtoni (Ita) 157

12. Viktoria Rebensburg (Ger) 157

14. Petra Vlhova (Cze) 144

15. Romane Miradoli (Fra) 121

23. Francesca Marsaglia (Ita) 81

24. Nicol Delago (Ita) 76

36. Laura Pirovano (Ita) 29

62. Verena Gasslitter (Ita) 3

62. Nadia Delago (Ita) 3

World Cup Start list Dh femminile Cdm:

1. Corinne Suter (Svi) 551

2. Ester Ledecka (Cze) 326

3. Sofia Goggia (Ita) 306

4. Lara Gut-Behrami (Svi) 280

5. Federica Brignone (Ita) 249

6. Nina Ortlieb (Aut) 244

7. Elena Curtoni (Ita) 233

8. Breezy Johnson (Usa) 226

9. Ilka Stuhec (Slo) 216

10. Kira Weindl (Ger) 215

11. Stephanie Venier (Aut) 206

12. Mikaela Shiffrin (Usa) 199

13. Nicole Schmidhofer (Aut) 177

14. Marta Bassino (Ita) 175

15. Francesca Marsaglia (Ita) 172

23. Nicol Delago (Ita) 118

28. Laura Pirovano (Ita) 86

41. Nadia Delago (Ita) 23

60. Verena Gasslitter (Ita) 1



Foto: Lapresse