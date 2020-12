Schio-Girona oggi: orario, tv, streaming, programma Eurolega basket femminile

Terzo incontro della prima bolla di Eurolega per il Beretta Famila Schio, che sfida le padrone di casa dello Spar Girona in una serata cestistica che può determinare una parte dei destini europei del club allenato da Pierre Vincent.

Per entrambe le squadre il destino è stato simile: sconfitta netta con l’UMMC Ekaterinburg, anche se giunta per differenti vie di svolgimento, e vittoria contro il TTT Riga, all’ultimo secondo per Girona, dopo aver rischiato di buttare oltre 20 punti di vantaggio per il Famila. Passerà dalla sfida di stasera, e dalle due contro ancora Girona e Riga nella seconda bolla (che ancora deve avere una sede, ma ha già le date, dal 19 al 22 gennaio), una fetta importante di caccia a quel secondo posto che vale i quarti di finale, anch’essi da svolgersi in una bolla il 17 e 19 marzo. La doppia sfida dello scorso anno, nel girone, vide il successo di Schio per 58-55 in casa e quello di Girona per 65-53 in terra iberica.

Il match tra Famila Schio e Spar Girona di Eurolega femminile si terrà stasera alle ore 20:00. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming sul canale YouTube della FIBA. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

EUROLEGA 2020-2021, FAMILA SCHIO-SPAR GIRONA: PROGRAMMA

VENERDÌ 4 DICEMBRE

Ore 20:00 Spar Girona-Beretta Famila Schio

EUROLEGA 2020-2021, FAMILA SCHIO-SPAR GIRONA: STREAMING

DIRETTA STREAMING – FIBA (canale YouTube)

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

