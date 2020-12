Scandicci-Schwerin oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League volley femminile

Oggi mercoledì 2 dicembre (ore 17.30) si gioca Scandicci-Schwerin, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley femminile. Al PalaRiadoli va in scena il secondo incontro del primo round-robin della Pool A. Si tratta di un confronto fondamentale per le sorti del gruppo ed è cruciale in ottica qualificazione ai quarti di finale della massime competizione europea, visto che soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate.

Loading...

Loading...

Le toscane sono reduci dalla vittoria al tie-break contro Busto Arsizio e incrociano la compagine tedesca, ieri capace di battere per 3-1 le polacche del Developres Resovia. Si tratta dunque di uno scontro diretto tra le prime due della classe, in palio un successo di capitale rilevanza per il prosieguo dell’avventura nella kermesse continentale. Scandicci si affiderà ancora agli attacchi di Magdalena Stysiak, Elena Pietrini e Megan Courtney, oltre che alla preziosa regia di Ofelia Malinov e al gioco al centro di Marina Lubian. Lo Schwerin punterà in particolar modo sulle qualità di Hayley Spelman, Greta Szakmary e Lina Alsmeier.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Scandicci-Schwerin, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della CEV e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SCANDICCI-SCHWERIN: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE:

17.30 Savino Del Bene Scandicci vs SSC Palmerg Schwerin

SCANDICCI-SCHWERIN: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming sul canale YouTube della CEV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: CEV