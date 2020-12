Salto con gli sci, Mondiali volo Planica 2020: Giovanni Bresadola e Alex Insam superano le qualificazioni, Eisenbichler impressiona

Si è aperta ufficialmente la 26ma edizione dei Campionati Mondiali di volo con gli sci in quel di Planica (Slovenia) con le qualificazioni per la gara individuale iridata prevista nei prossimi due giorni. In seguito ad un lunga serie di rinunce (dovute a malanni, acciacchi, scelte tecniche e Covid) hanno preso parte al salto di qualificazione 45 atleti provenienti da 14 Paesi, con l’obiettivo di entrare nella top40 per garantirsi la presenza al via della competizione di domani. Il tedesco Markus Eisenbichler si è confermato il grande favorito per il titolo aggiudicandosi la serie nonostante condizioni sfavorevoli con una prova molto convincente (222.5 metri con vento alle spalle), rifilando 6.5 punti di distacco al primo degli inseguitori Michael Hayboeck.

L’austriaco ha ottenuto una misura straordinaria, volando a 242.5 metri grazie a condizioni ottimali, ma la compensazione legata al vento abbinata ad una stanga di partenza più alta e ad un atterraggio imperfetto (ha toccato la neve con le mani) lo hanno relegato in seconda piazza a guidare un gruppo di atleti molto folto e compatto. Fanno parte di questo gruppetto inseguitore nell’ordine anche il norvegese Halvor Egner Granerud (3°), il tedesco Karl Geiger (4°), il norvegese Daniel Andre Tande (5°), il polacco Kamil Stoch (6°) ed il terzo norge Robert Johansson (7°). Nessuna eliminazione di rilievo da registrare, ma vanno segnalati i pesantissimi forfait dell’ultim’ora da parte di Marius Lindvik e Stefan Kraft.

Obiettivo di giornata centrato in casa Italia, con entrambi gli azzurri impegnati a Planica capaci di staccare il pass per la prima serie di gara in programma domani. Giovanni Bresadola, classe 2001, ha portato a casa il primo salto della carriera oltre i 200 metri (201.0) chiudendo la qualificazione con un incoraggiante 29° posto a quota 169 punti dopo aver ben figurato anche in allenamento. Alex Insam ha fatto più fatica del giovane connazionale, atterrando a 190.5 metri e strappando la qualificazione in 39ma piazza con soli nove decimi di punto di vantaggio sul primo degli esclusi. Domani il 22enne gardenese dovrà salire di colpi per provare ad accedere alla seconda serie, riservata ai migliori 30 della prima manche.

Foto: Lapresse