Salto con gli sci, Halvor Egner Granerud beffa Eisenbichler ad Engelberg e centra la quinta vittoria di fila in Coppa del Mondo

Halvor Egner Granerud non si ferma più e porta a casa un nuovo successo, il quinto consecutivo (record all-time per la Norvegia), consolidando la leadership nella classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di salto con gli sci maschile in attesa della Tournée dei 4 Trampolini, in programma a partire dal 28 dicembre. Il 24enne norvegese si è dimostrato ancora una volta estremamente solido sul trampolino HS140 di Engelberg (in Svizzera), limitando i danni e ottenendo una vittoria sofferta nonostante due salti di gara imperfetti.

Granerud, dopo aver chiuso in terza posizione la prima serie a causa di un atterraggio complicato (superando il punto HS con 141.5 metri), è riuscito a conquistare la vittoria grazie ad una seconda prova da 135.5 metri per uno score totale di 305.4 punti. Seconda piazza con 303.7 punti per il tedesco Markus Eisenbichler, autore del miglior punteggio nella seconda manche partendo dopo aver terminato la prima in settima posizione. Buon terzo posto finale con 296.2 punti e secondo piazzamento sul podio stagionale da parte del polacco Piotr Zyla, che è stato in grado di difendere almeno la top3 per un’incollatura dopo aver vinto la prima serie di gara.

Restano ai piedi del podio, racchiusi in poco più di due punti, lo sloveno Anze Lanisek (4° con 295.6), il tedesco Pius Paschke (5° con 294.1, eguagliato il miglior risultato in Coppa del Mondo), il canadese Mackenzie Boyd-Clowes (6° con 293.8, miglior risultato della carriera) ed il polacco Kamil Stoch (7° con 293.4). In casa Italia va rimarcato un piccolo passo indietro rispetto a ieri da parte di Giovanni Bresadola, capace comunque di qualificarsi anche oggi portando a casa un 50° posto finale senza riuscire ad avvicinare la zona punti. Sfortunato Alex Insam, 52° in qualificazione e secondo degli esclusi dalla gara odierna, dopo aver mancato di un soffio il pass anche per gara-1 con il 51° posto di venerdì.

Foto: Lapresse