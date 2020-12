Salto con gli sci: Granerud trionfa ancora a Nizhny Tagil e allunga nella generale. Tripletta norvegese sul podio

Halvor Egner Granerud si impone in gara-2 a Nizhny Tagil e centra la terza vittoria consecutiva, allungando in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo 2020-2021 di salto con gli sci al termine della terza tappa stagionale. Il 24enne norvegese si conferma in grandissima forma e precede per un’incollatura i connazionali Robert Johansson e Marius Lindvik, che completano la terza storica tripletta norge nel circuito maggiore. Granerud, grazie ai 200 punti ottenuti in Russia, resta dunque pettorale giallo con 67 punti di vantaggio sul tedesco Markus Eisenbichler, oggi 4° con un ottimo secondo salto dopo aver chiuso 7° la prima serie.

Grandissimo equilibrio nelle posizioni di vertice, con i tre norvegesi sul podio racchiusi in nove decimi di punto al termine di una competizione davvero molto incerta fino in fondo. Bel quinto posto finale per il giapponese Keiichi Sato, autore di un ottimo recupero dalla decima piazza di metà gara, mentre completano la top10 il polacco Pawel Wasek, il norvegese Johann Andre Forfang, il tedesco Constantin Schmid (7° a pari merito con lo scandinavo), lo svizzero Gregor Deschwanden e lo sloveno Timi Zajc. Qualche segnalo di risveglio da parte di Ryoyu Kobayashi, 15° con un secondo salto di gara abbastanza incoraggiante.

Da segnalare la pesantissima assenza della squadra austriaca (che ieri poteva contare in gara-1 su due saltatori nelle prime quattro posizioni), costretta a saltare in toto la gara odierna dopo aver registrato la positività al Covid-19 di quattro atleti presenti in Russia. Assente anche l’Italia, che aveva deciso di non affrontare la trasferta russa in vista dei Mondiali di volo di Planica.

Foto: Lapresse